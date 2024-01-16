Польські перевізники зняли блокаду на двох пунктах пропуску з Україною

Польські перевізники завершили блокування перед пунктами пропуску "Краківець" та "Рава-Руська", рух вантажівок відновлено, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресслужба ДПСУ.

"За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща сьогодні близько 16:00 (за київським часом) завершилася акція протесту перед пунктами пропуску "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська-Гребенне".

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі".

Повідомляється, що прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

На даний час на вʼїзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок.

Водіїв та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.