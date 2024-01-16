Путін знову почав звинувачувати Україну: війна вже давно б закінчилася

Президент країни-агресора Володимир Путін на зустрічі з главами муніципальних утворень суб'єктів РФ поскаржився на відмову України від переговорів з Росією та почав лаяти українську сторону, бо "все вже давно б закінчилось", повідомляє Українська правда.

Про це говорить трансляція виступу Путіна, російські пропагандисти "РИА Новости".

"Відмовившись від переговорів, а вони відмовилось від переговорів! Але нагадаю, в Стамбулі про все домовились, кажу це вам, головам муніципальної влади, всі громадяни повинні це знати, але ви напряму з людьми працюєте. Ми ж домовились про все. Більше того, керівник переговорної групи зі сторони України поставив навіть під цим свій підпис. Підпис стоїть, в нас документ он лежить. Нам тільки говорили: треба знак якийсь подати, що Росія дійсно має намір піти на рішення цих питань мирним шляхом, треба війська відвести від Києва, відвели. Через день вони викинули на смітник всі домовленості".

Далі Путін почав скаржитись на те, що начебто колишній прем’єр-міністр Великої Британії відмовив від домовленостей з Росії.

"Ну, придурки, ні?! І прямо говорить: якби ми пішли на це, вже все давно би закінчилось півтора року назад" , - образився Путін.

Путін також назвав "формулу миру" "продовженням реалізації декрету президента України про заборону вести переговори з Росією".

"Ось що це таке. Це заборонні вимоги для переговорного процесу" , - вважає президент країни-агресора.

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