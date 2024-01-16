Дрони для України: Латвія створила коаліцію безпілотників із майже 20 країн

До ініційованої Латвією коаліції дронів, які будуть передані Україні в рамках оборонної допомоги, долучаються вже майже двадцять країн, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє Bloomberg.

За словами очільника латвійського оборонного відомства, країна досягає прогресу в створенні відповідної коаліції з майже 20 країн, щоб передати Силам оборони України "тисячі" нових безпілотних літальних апаратів.

"Основна мета - зробити все, щоб якомога більше цих безпілотників також було доставлено в Україну", - наголосив Спрудс.

Така заява глави Міноборони Латвії продемонструвала масштаб ініціативи, оголошеної близько місяця тому після зустрічі з українським колегою Рустемом Умеровим, коли йшлося про плани створення відповідної коаліції дронів.

Латвійський міністр зазначив, що ці дрони допоможуть українським захисникам у протистоянні широкомасштабній військовій агресії РФ, адже безпілотники стали важливим елементом бойових дій.

Спрудс не став розкривати додаткові подробиці про проект щодо безпілотників, проте сказав, що "наразі ми знаходимося на етапі, коли ми наближаємося до 20 партнерів".

Що передувало

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров і його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український чиновник висловив вдячність латвійській стороні за відповідну ініціативу.

Також Умєров додав, що завдяки переданим Україні від Латвії боєприпасам, артилерії, протитанковій і стрілецькій зброї, БПЛА, ПТРК і багатьом іншим сучасним засобам, бійці ЗСУ наближають перемогу.

Виробництво дронів в Україні

Раніше представники влади України неодноразово заявляли про намір виготовлення вітчизняними потужностями цього року мільйона модифікованих безпілотників.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін також у грудні розповів, що у планах також виготовлення понад 10 тисяч ударних дронів середньої дії, та 1 тисячу - дальньої дії.

Також він днями розповів, що Україна вже налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів". За місяць вдається виготовити десятки таких дронів.

Додамо, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна збільшила виробництво безпілотників, зокрема й FPV-дронів, та працює над нарощуванням виробництва з союзниками.

Допомога Латвії для України

Раніше повідомлялося, що Латвія готує новий пакет допомоги Україні, який включатиме гаубиці, боєприпаси та інше. Також було підписано угоду про військове співробітництво між країнами, зокрема, щодо виробництва дронів.

Загалом ця балтійська країна надала Україні допомоги на 595 млн євро з початку повномасштабної агресії РФ. Це становить 0,85% ВВП держави.