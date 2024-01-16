У Литві прокоментували публікацію Bild про загрозу нападу РФ на НАТО

Канцелярія президента Литви й Міністерство національної оборони країни на тлі публікації німецького таблоїда Bild про сценарій нападу Росії на НАТО заявили, що не змінюють оцінку загроз у регіоні, повідомляє Європейська правда.

Про це відомства сказали в коментарі інформагентству ELTA.

У канцелярії литовського президента зазначили, що твердження Bild "ґрунтуються на непідтверджених документах", а безпека східного флангу НАТО в регіоні забезпечується відповідно до оборонних планів, затверджених на саміті Альянсу у Вільнюсі.

"Оцінка загроз у регіоні наразі залишається незмінною, а заходи стримування й оборони запроваджені та втілюються. Литва прагне підтримувати готовність до реалізації оборонних планів в актуальному стані за допомогою навчань союзників на основі сценаріїв", – додали там.

Міністерство національної оборони Литви, реагуючи на публікацію Bild, також заявило, що Росія не наразі не має сил для відкриття другого фронту в умовах інтенсивних бойових дій в Україні. Там, однак, додали, що Москва планує довгострокове збільшення сил у західному напрямку.

"Для цього розроблено плани з розширення інфраструктури та військових частин, проводять інфраструктурні зміни, ділять сфери командування", – зазначає литовське Міноборони.

Нагадаємо, видання Bild повідомило, що отримало доступ до секретного документа Бундесверу – навчального сценарію, який крок за кроком описує, як може розвиватись військовий конфлікт між РФ і НАТО. У сценарії дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс заявив, що матеріал Bild ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм.