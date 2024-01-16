Росіяни розповсюджують фейкове відео про "постріл у працівника ТЦК"

Російські пропагандистські ресурси поширюють фейкове відео нібито про постріл у працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, про розповсюдження фейку попередила поліція, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресслужба Нацполу.

Зазначається, що під час моніторингу поліцейські виявили у російських медіа відео тривалістю дві секунди, яке описане як "момент пострілу невідомої особи у працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки" буцімто у ході процесу вручення повісток.

В інформації зазначалось, що нібито саме Національна поліція України опублікувала цей контент.

В ході попередньої перевірки із залученням співробітників підрозділу кримінального аналізу НПУ встановила, що вказане відео містить ознаки підробки:

на опублікованому фрагменті відеозапису не відображено характерних ознак, притаманних пострілу з вогнепальної зброї;

написи на жилеті зображуваної особи нерозбірливі, імовірно, написані іноземними літерами, а працівники ТЦК СП при виконанні службових обов'язків ходять в камуфльованому одязі та без світловідбивних жилетів;

"водяний знак" на відео – підробка під вотермарку НПУ, та не відповідає тій, якою маркується офіційне відео.

Крім того, зазначається, що до поліції не надходило жодних повідомлень щодо вбивства або поранення працівника ТЦК СП.

"Ворог продовжує дискредитаційну кампанію, направлену на розпалювання ворожнечі в українському суспільстві шляхом розповсюдження дезінформації.

Закликаємо не поширювати інформацію російських медіа та довіряти лише офіційним джерелам!".