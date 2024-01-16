У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті надвечір 16 січня

За минулу добу на фронті відбулось 85 бойових зіткнень, Росія завдала 2 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснила 32 обстріли з РСЗВ, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу 16 січня.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 пункту управління та 1 складу боєприпасів противника.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

На Куп’янському та Шахтарському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 15 атак біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку загарбники, за підтримки авіації, 16 разів безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога західніше Вербового Запорізької області, де противник безуспішно намагався відновити втрачене положення.

Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник 6 разів безуспішно штурмував позиції наших військ.