Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, багато постраждалих (Оновлено)

У Харкові увечері 16 січня пролунали вибухи, міський голова Ігор Терехов повідомив про ракетний удар, 16 постраждалих, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов, Повітряні сили.

О 21:41 повітряні сили попередили Харків про загрозу балістики. Вже о 21:43 міський голова Ігор Терехов повідомив, що місто під ракетним ударом та закликав харків'ян перебувати в укриттях.

Оновлено: Синєгубов уточнив, що окупанти завдали ударів по Харкову попередньо двома ракетами С-300. Медики надають допомогу чотирьом постраждалим, їхній стан легкий.

Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Екстрені служби продовжують огляд місць влучань.

Оновлено о 22:37: Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11. Пошкоджені багатоповерхові будинки.

"43-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані. Ще десять людей у легкому та середньому станах".

Оновлено о 22:47: Синєгубов зазначив, що відомо вже про 16 постраждалих, 2 жінки у тяжкому стані.