Повітряні сили повідомили про безпілотникіи у кількох областях (Оновлено)

Повітряні сили увечері 16 січня попередили, що на Сумщині пересувається БпЛА невстановленого типу та "Шахеди" у напрямку Дніпропетровщини, повідомляє Українська правда.

﻿Про це повiдомили Повітряні сили в Telegram.

"Увага! Рух групи ударних БпЛА типу "Shahed" із Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини!"

Також повідомляють про ворожий БпЛА невстановленого типу в Охтирському районі Сумщини.

Оновлено: О 22:24 військові повідомили, що ще одна група ворожих БпЛА типу "Shahed" рухається із Херсонщини в північно-західному напрямку.