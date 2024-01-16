Галущенко запевнив, що енергосистема України вистоїть цієї зими

Міністр енергетики України Герман Галущенко запевнив у достатній кількості запасів палива для проходження зимового періоду. А завдяки посиленню захисту енергооб'єктів не очікуються значні пошкодження енергосистеми через російські атаки, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго України.

Чиновник у ході онлайн-зустрічі Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України розповів про ситуацію з енергетикою та поінформував про потреби для поповнення резервів на випадок повторення масованих атак окупантів.

"У нас достатньо запасів вугілля, газу і ядерного палива. І це дає нам впевненість сказати, що ми пройшли половину зими і ми вистоїмо до її кінця" , - наголосив він.

Як пояснив Галущенко, цього вдалося досягти, зокрема, завдяки "наймасштабнішій ремонтній кампанії" на енергооб'єктах.

Міністр висловив вдячність партнерам за надану допомогу та зазначив, що "на сьогодні система стабільна, зокрема завдяки вам, вашій підтримці і нашим спільним зусиллям".

При цьому Галущенко звернув увагу, що російські загарбники продовжують атакувати енергетичні об'єкти, генерацію на прифронтових територіях. Проте ефективна система ППО та заходи з посилення фізичного захисту енергооб'єктів "не дозволяють росіянам завдати вагомих пошкоджень енергосистемі в цілому".

Прогноз по енергетиці на зиму

За оновленим прогнозом Національного банку України, дефіцит потужностей з виробництва електроенергії в Україні у наприкінці 2023 року та на початку 2024 року можливий на рівні 5%. Водночас з урахуванням налагодження імпортних постачань електроенергії його ефект на економічну діяльність буде незначним.

Як раніше заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, енергетичні об'єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак ракетам та дронами.

Додамо, що за даними розвідки, противник продовжує регулярно проводити космічну зйомку енергетичних об'єктів України, тому загроза для них зберігається.

Нагадаємо, планові відключення електроенергії в Україні цієї зими поки що не застосовувалися. Однак, як заявив голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, у разі масованих ракетних атак та значних пошкоджень інфраструктури до них можуть повернутись.