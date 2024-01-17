ISW: Війська РФ просунулися поблизу Кремінної та Бахмута
Російські війська підтвердили просування в районі Кремінної та Бахмута, позиційні бойові дії точилися по всій лінії фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Російські війська нещодавно підтвердили просування в районі Кремінної під час позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 16 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, показують, що російські війська просунулися на північ від Діброви (на південний захід від Кремінної).
Окрім цього, російські сили нещодавно досягли незначних успіхів поблизу Бахмута та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами в цьому районі 16 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, показують, що російські сили трохи просунулися на північ від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).
Ключові висновки ISW за 16 січня
- Президент Росії Володимир Путін продовжив демонструвати, що Росія не зацікавлена в добросовісних переговорах з Україною і що максималістські цілі Росії в Україні, які рівнозначні повній капітуляції України і Заходу, залишаються незмінними.
- Президент Росії Владімір Путін помітно активізував давні зусилля Кремля зі створення інформаційних передумов для майбутньої ескалації проти країн Балтії, ймовірно, як частину його ширших зусиль з послаблення НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив важливість перемоги над Росією в Україні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 16 січня.
- Операції російської тактичної авіації в районі Азовського моря скорочуються, а можливості російської авіації можуть погіршитися після того, як українські сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і завдали серйозної шкоди російському літаку повітряного командного пункту Іл-22 в ніч на 14 січня.
- Щонайменше два державні китайські банки замовили перевірку свого бізнесу з російськими клієнтами і розірвуть зв'язки з російськими компаніями, що потрапили під санкції, і компаніями, пов'язаними з російською оборонною промисловістю.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров подякував міністру закордонних справ Північної Кореї Чое Сон-Хуї за підтримку Росії у війні під час офіційного державного візиту Чое до Москви 16 січня.
- Верховна Рада України ухвалила у другому читанні закон про оцифрування українського військового обліку 16 січня.
- Російські війська підтвердили просування в районі Кремінної та Бахмута, позиційні бої тривають уздовж всієї лінії фронту.
- Депутати Державної думи Росії від Ліберально-демократичної партії (ЛДПР) 16 січня запропонували законопроект, який створить правовий статус для добровольців російської війни в Україні, що надасть їм компенсацію у разі поранення або загибелі.
- Російські окупаційні чиновники з окупованих Херсонської, Запорізької та Донецької областей взяли участь у зустрічі представників російських муніципалітетів у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним 16 січня.