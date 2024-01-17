ISW: Війська РФ просунулися поблизу Кремінної та Бахмута

Російські війська підтвердили просування в районі Кремінної та Бахмута, позиційні бойові дії точилися по всій лінії фронту.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Російські війська нещодавно підтвердили просування в районі Кремінної під час позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 16 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, показують, що російські війська просунулися на північ від Діброви (на південний захід від Кремінної).

Окрім цього, російські сили нещодавно досягли незначних успіхів поблизу Бахмута та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами в цьому районі 16 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, показують, що російські сили трохи просунулися на північ від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).

Ключові висновки ISW за 16 січня