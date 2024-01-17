ППО вночі знищила 18 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 17 січня росіяни вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили 19 "Шахедів".

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Усього окупанти запустили 20 ударних безпілотників. Запуски здійснили з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Також росіяни вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгогородської області РФ у напрямку Харкова.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 "шахедів" , – йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.