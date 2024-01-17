РФ за добу втратила понад 700 військових і 13 танків – Генштаб
За минулу добу РФ втратила в Україні приблизно 730 військових, 13 танків, 10 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 372 820 (+730) осіб,
- танків − 6 126 (+13) од,
- бойових броньованих машин − 11 372 (+14) од,
- артилерійських систем − 8 811 (+10) од,
- РСЗВ − 964 (+3) од,
- засобів ППО − 653 (+0) од,
- літаків − 331 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 884 (+7) од,
- крилатих ракет − 1817 (+1) од,
- кораблів/катерів − 23 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 11 755 (+24) од,
- спеціальної техніки − 1 367 (+2) од.