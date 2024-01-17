РФ за добу втратила понад 700 військових і 13 танків – Генштаб

За минулу добу РФ втратила в Україні приблизно 730 військових, 13 танків, 10 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.24 орієнтовно склали: