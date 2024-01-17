Дуда: Україна має отримати запрошення в НАТО до завершення війни

Президент Польщі Анджей Дуда вважає неможливим вступ України в НАТО до завершення війни з Росією, проте вірить, що розпочати процедуру можна було би навіть на цьому етапі. Такі заяви президента наводять у повідомленні його канцелярії за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, повідомляє Європейська правда.

Президент Польщі зазначив, що Україна "має прагнути до повноправного членства в НАТО".

"Під час війни це неможливо, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення у НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у національних парламентах країн-членів Альянсу. Цей процес міг би тривати, і це дуже важливо для морального духу захисників України" , – сказав Анджей Дуда.

Він додав, що майбутнє членство України дуже важливе для міці всього НАТО і безпеки Польщі.

Нагадаємо, президенти Польщі та України зустрілися у Швейцарії на полях Всесвітнього економічного форуму. Серед іншого, йшлося про майбутній візит нового прем’єра Польщі Дональда Туска до Києва, він може відбутися найближчими днями.