Орбан готовий розблокувати фінансову допомогу Україні – Politico

Будапешт дав зрозуміти Євросоюзу, що готовий відмовитися від своєї опозиції щодо нового довгострокового фінансування України. Про це повідомило видання Politico з посиланням на власні джерела, повідомляє Європейська правда.

За словами кількох європейських дипломатів і чиновників, Орбан наближається до прийняття компромісу щодо використання грошей з бюджету Євросоюзу для підтримки України – навіть якщо це, швидше за все, не відповідатиме вимогам, які він висунув після саміту ЄС в грудні.

У грудні Орбан заблокував чотирирічний пакет фінансування України на суму 50 мільярдів євро. Але з тих того часу обидві сторони беруть участь у делікатному пошуку рішення того, як схвалити допомогу на саміті лідерів ЄС 1 лютого.

Хоча в ЄС досі немає згоди щодо того, які поступки запропонувати Угорщині і що вона може прийняти, Євросоюз впевнений, що угода може бути укладена протягом наступних кількох тижнів, заявили виданню дипломати і посадовці, знайомі з перемовинами, на умовах анонімності.

Хоча в Брюсселі спостерігається певна готовність запропонувати Орбану деякі поступки задля досягнення угоди, більшість національних столиць відкинули спробу Угорщини розділити фінансування України на річні транші, які потребували б одностайного схвалення щороку.

На практиці це дало б Орбану право блокувати фінансування України з боку ЄС щороку – або ж вимагати від Брюсселя поступок в обмін на зняття вето.

"Дуже малоймовірно, що держави-члени приймуть рішення, яке дасть Угорщині можливість регулярного шантажу" , – сказав дипломат ЄС.

Ще одна обговорювана ідея передбачає середньостроковий перегляд фінансування у 2025 році. Але цей варіант, який Угорщина запропонувала кілька місяців тому, також вважається неприйнятним серед найсильніших прихильників Києва.

"Це створить хаос, якщо через 12 місяців ми знову зустрінемося і вирішуватимемо одностайно, чи буде продовжено фінансування України" , – сказав один з урядовців.

Джерела зазначили, що це суперечить логіці семирічного бюджету ЄС, який має на меті забезпечити стабільність і передбачуваність.

Потенційний компроміс може полягати в тому, зазначив співрозмовник видання, що Єврокомісія відшкодує Угорщині витрати на виплату відсоткових ставок за кредитами, отриманими в період після пандемії.

Комісія також розглядає можливість запровадження "екстреного гальма", яке дозволить будь-якій країні, що заперечує проти фінансування України, затримати виплати і відкласти обговорення на саміті лідерів ЄС. Але цей варіант не дозволить жодній країні-члену ЄС накласти вето на виплати.

Консенсус полягає в тому, що будь-який остаточний компроміс повинен включати певні поступки Угорщині – достатні для того, щоб Орбан міг заявити про перемогу на батьківщині.

Двоє дипломатів зазначили, що повторне вето Будапешта на фінансування для України спонукатиме столиці ЄС закликати до застосування так званої процедури статті 7, яка може призупинити право голосу Угорщини в ухваленні рішень ЄС.