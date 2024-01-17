Німеччина надасть Україні військову допомогу на 7 млрд євро

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову у вівторок, щоб обговорити, серед іншого, нагальність подальшої підтримки України, повідомляє Європейська правда.

Шольц повідомив у своєму Twitter (Х), що він та президент Байден єдині у своєму бажанні продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку.

"Німеччина надає понад сім мільярдів євро у вигляді військових товарів у 2024 році", – зазначив Шольц.

У Білому домі заявили, що в розмові лідери скоординували подальшу непохитну підтримку України перед обличчям агресивної війни з боку Росії.

Розмова відбулась у той час, як Конгрес США та ЄС гальмують рішення щодо подальшої багатомільярдної допомоги Україні.

Нагадаємо, Байден 17 січня прийме лідерів і топполітиків Конгресу в Білому домі для обговорення запиту на додаткове фінансування, зокрема для військової допомоги Україні.

А Олаф Шольц сподівається використати саміт ЄС 1 лютого, щоб закликати держави-члени до відправлення Україні більшої кількості зброї.