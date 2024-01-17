У Киргизстані впав військовий гелікоптер, є загиблий
На околиці Бішкека впав військовий гелікоптер Мі-8, є постраждалі. Про це пише місцеве інформагентство Kabar з посиланням на держпідприємство "Киргизаеронавігація", повідомляє Укрінформ.
"О 10.55 за місцевим часом на авіабазі "Фрунзе-1" упав військовий вертоліт Мі-8. Борт 203. Про долю екіпажу наразі невідомо", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили агентству в Міноборони країни, вертоліт Сил Повітряної оборони Киргизстану здійснив вимушену жорстку посадку під час проведення навчально-тренувальних польотів. Є постраждалі.
"Посадовими особами Міністерства оборони та СПО проводиться робота щодо з'ясування обставин цієї події. Додаткову інформацію про результати розслідування буде повідомлено пізніше", - зазначили у відомстві.
За деякими даними, загинула одна людина.