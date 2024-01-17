Які гібридні авто купували українці у 2023 році

У 2023 році автопарк України поповнили понад 17,2 тисяч гібридних легкових авто. Це на 55% більше, ніж роком раніше та на 8% менше у порівнянні з 2021 роком.

Про це повідомляє﻿ Укравтопром.

Частка нових авто з цієї кількості становила 63%. На ринку нових легковиків "гібриди"охопили майже 18% продажів.

Лідером ринку нових гібридів став Toyota RAV-4 (1822 авто). Другий за популярністю - Nissan Qashqai (1041 авто). Третій результат у гібридного Mercedes-Benz GLE (790 шт.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (688 шт.)

Також у лідерській трійці Toyota Prius (514 шт.) та Chevrolet Volt (468 шт.).