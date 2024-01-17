Hyundai продав завод у Китаї за $225 млн – Bloomberg

Китайське спільне підприємство Hyundai Motor Co. продало свій завод в Чунціні за 1,62 мільярда юанів (225 млн доларів США) - це менше половини від ціни, яку просили, коли завод був виставлений на продаж в серпні. Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Завод продали китайській компанії Chongqing Liangjiang District Yufu Industrial Park Construction Investment Ltd., що фінансується з муніципального бюджету.

Продаж є частиною зусиль південнокорейського автовиробника з оптимізації діяльності в Китаї, пояснили в Hyundai.

"Hyundai і Kia Corp. стикаються з важкими рішеннями щодо того, як вони планують працювати в Китаї, який, хоча і є найбільшим автомобільним ринком у світі, в третьому кварталі становив лише 5% їхніх продажів, оскільки вони борються зі швидким переходом країни на електромобілі" , - пише агентство.

Спочатку завод був виставлений на продаж за 3,68 мільярда юанів у серпні, а через два місяці ціна була знижена до 2,58 мільярда юанів. За словами представників Hyundai, продаж було завершено наприкінці минулого року.