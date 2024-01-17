"Укрпошта" продовжила програму обміну ламп розжарювання, впроваджену наприкінці січня минулого року. Наразі у відділеннях поштового оператора для обміну доступно близько 7 млн LED-ламп, повідомляє Економічна правда.

"Програма з обміну ламп розжарювання продовжує діяти як для фізичних осіб, так і для юридичних. Особливі умови продовжують діяти для пенсіонерів, які раніше вже скористалися обміном. Вони мають можливість отримати додатково до 5 LED-ламп, пред’явивши пенсійне посвідчення, паспорт та РНОКПП" , – зазначили в "Укрпошті".

Замінити старі лампи можуть і ті мешканці країни, які досі не скористалися програмою. У них є можливість отримати до 5 світлодіодних ламп в обласних центрах, у міських та сільських відділеннях "Укрпошти" по всій країні.

Крім того, програма надалі відкрита і для юридичних осіб, таких як: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ, які мають можливість отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву на порталі "Дія".

"У відділеннях Укрпошти, де спостерігається найвищий попит, запаси LED-ламп будуть поповнювати доки лампочки будуть у наявності. У разі закінчення ламп або вичерпання запасів ламп потрібного типу цоколя, варто звернутись до іншого найближчого відділення "Укрпошти" , – йдеться у повідомленні.

Майже за рік від початку програми, українці обміняли у відділеннях "Укрпошти" більше 33 мільйонів ламп розжарювання.