Розстріли активістів на Майдані: дев’ятьох "беркутівців" заочно судитимуть
До суду скерований обвинувальний акт стосовно дев’яти міліціонерів роти спецпризначення ПМОП "Беркут", які застосували до учасників акцій мирного протесту на Майдані Незалежності 20 лютого 2014 року табельну зброю. Про це заявили в Офісі генерального прокурора, повідомляє Укрінформ.
Розслідування встановило, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у центрі Києва обвинувачені виконали незаконний наказ та скоїли у співучасті з іншими правоохоронцями низку тяжких та особливо тяжких злочинів, організованих вищим керівництвом держави.
Вони застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну й автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. В результаті цього загинули 48 та отримали вогнепальні поранення 90 людей.
Надалі знаряддя вчинення злочину були викрадені, пошкоджені та приховані. Під час розслідування частину зброї знайшли й ідентифікували.
Обвинуваченим інкриміновані умисні вбивства та закінчені замахи на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту, вчинення терористичного акту, викрадення табельної вогнепальної зброї, незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, а також перевищення службових повноважень (п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 262, ст. 340, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).
У зв’язку з переховуванням обвинувачених на території Росії та набуттям ними громадянства РФ справа в суді розглядатиметься за спеціальною заочною процедурою (in absentia).
Як нагадали у Офісі генпрокурора, за вчинення цих злочинів восени 2023 року до суду були скеровані обвинувальні акти стосовно ще 11 міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві.