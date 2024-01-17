Турецькі банки відмовляються працювати з російськими, побоюються санкцій – ЗМІ

Турецькі банки відмовляються від роботи з російськими, побоюючись вторинних санкцій.﻿ Про це пише "Коммерсант" із посиланням на джерела на фінансовому ринку та учасників зовнішньої торгівлі, повідомляє Економічна правда.

За словами співрозмовників газети, йдеться як про розрив кореспондентських відносин, так і про припинення обробки платежів без формального закриття договорів.

Одне з джерел розповіло, що "є винятки - наприклад, щодо дочірніх іноземних банків у Росії".

"Ситуація для російських банків почала ускладнюватись ще влітку, а різко загострилась після виходу 22 грудня 2023 року указу президента США Байдена про вторинні санкції - у результаті банки Туреччини розірвали кореспондентські відносини майже з усіма російськими кредитними організаціями.

Учасники ринку підтверджують, що аналогічні проблеми вже почали виникати з китайськими банками" , - пише газета із посиланням на джерела.

Серед великих учасників розрахунків з РФ джерела видання називають Nurol Bank, з яким працювали близько 40 кредитних організацій РФ, і Emlak Bank. Коррахунки російських банків у Туреччині відкривалися в лірах, доларах та інших валютах - окремі банки приймали платежі в рублях.

"Банки розривають відносини через тиск з боку США. Причому не тільки в Туреччині, а й, наприклад, у Китаї" , - додав один із співрозмовників.

Глава "Оптималог" Георгій Властопуло заявив, що "проблеми з Туреччиною почалися з літа", а у відносинах з Китаєм "це поки що точкові історії".

За словами президента митно-логістичного брокера KBT Юлії Шльонської, серйозні проблеми почали виникати наприкінці грудня. За її словами, "банки в Туреччині взяли паузу і не здійснюють грошові перекази з Росії і в країну. Менеджери повідомляють, що зараз жоден платіж із Росії не буде прийнятий: ліри, рублі - не важливо".

Керівник напряму мультимодальних перевезень FM Logistic у Росії Дмитро Суховерш додав, що турецькі банки, які посилили контроль після введення 12-го санкційного пакета ЄС, під час проведення платежів у лірах почали вимагати більше даних і документів для підтвердження відсутності санкцій проти всіх учасників ланцюжка - товари, які імпортують, не мають бути в санкційних списках.

Директор з розвитку бізнесу SOTA Logistic Ігор Чернишов визнав, що "не проходить навіть оплата послуг".