Штучний інтелект може імітувати почерк людини – вчені

Дослідники зі столиці ОАЕ Абу-Дабі розробили технологію на основі штучного інтелекту, яка може імітувати почерк людини, повідомляє Укрінформ.

Дослідники з Університету штучного інтелекту імені Мохамеда бін Заїда (MBZUAI) в Абу-Дабі розробили технологію, яка може імітувати почерк людини на основі лише кількох абзаців письмового матеріалу. Щоб досягти такого результату, дослідники використали трансформаторну модель - тип нейронної мережі, призначеної для вивчення контексту та значення послідовних даних. Зазначається, що дослідники з ОАЕ ще не оприлюднили нову технологію ШІ.

Технологія може навчатися та писати англійською мовою і, з певним успіхом, французькою. Розробники говорять, що вони все ще намагаються додати до цього списку арабську мову.

Команда MBZUAI, який називає себе першим у світі університетом штучного інтелекту, отримала патент Відомства з патентів і товарних знаків США на розроблену систему штучного інтелекту.

Двоє дослідників сказали, що новий інструмент потрібно буде використовувати обдумано.

"Нам доведеться привернути увагу громадськості та розробити інструменти для боротьби із підробкою" , - сказав Хішам Чолаккал, доцент відділу комп’ютерного бачення MBZUAI.

Дослідники також заявили про плани застосувати нову технологію ШІ до реальних програм протягом кількох місяців та додали, що шукають комерційних партнерів.