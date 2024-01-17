Штучний інтелект може імітувати почерк людини – вчені
Дослідники зі столиці ОАЕ Абу-Дабі розробили технологію на основі штучного інтелекту, яка може імітувати почерк людини, повідомляє Укрінформ.
Дослідники з Університету штучного інтелекту імені Мохамеда бін Заїда (MBZUAI) в Абу-Дабі розробили технологію, яка може імітувати почерк людини на основі лише кількох абзаців письмового матеріалу. Щоб досягти такого результату, дослідники використали трансформаторну модель - тип нейронної мережі, призначеної для вивчення контексту та значення послідовних даних. Зазначається, що дослідники з ОАЕ ще не оприлюднили нову технологію ШІ.
Технологія може навчатися та писати англійською мовою і, з певним успіхом, французькою. Розробники говорять, що вони все ще намагаються додати до цього списку арабську мову.
Команда MBZUAI, який називає себе першим у світі університетом штучного інтелекту, отримала патент Відомства з патентів і товарних знаків США на розроблену систему штучного інтелекту.
Двоє дослідників сказали, що новий інструмент потрібно буде використовувати обдумано.
"Нам доведеться привернути увагу громадськості та розробити інструменти для боротьби із підробкою", - сказав Хішам Чолаккал, доцент відділу комп’ютерного бачення MBZUAI.
Дослідники також заявили про плани застосувати нову технологію ШІ до реальних програм протягом кількох місяців та додали, що шукають комерційних партнерів.
"Потенціал цієї розробки величезний, від розшифровки почерку лікарів до створення персоналізованої реклами", - запевнив Рао Мухаммад Анвер, доцент відділу комп’ютерного бачення MBZUAI.