У НАТО закликали бути готовим до бойових дій

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, відкриваючи дводенну зустріч керівників командувачів збройних сил країн НАТО у Брюсселі, закликав до трансформації боєздатності Альянсу в епоху непередбачуваності, у якій може трапитись "будь-що", повідомляє Європейська правда.

У своєму вступному слові Бауер зазначив, що НАТО необхідно, аби державні та приватні суб'єкти змінили своє мислення, перейшовши від епохи, коли все було заплановано і передбачувано, до епохи, "коли все може статися в будь-який час", і в якій "ми повинні очікувати несподіванок".﻿

"Для того, щоб бути повністю ефективними і в майбутньому, нам потрібна трансформація бойових сил і засобів НАТО. Це буде головною темою сьогоднішнього засідання під головуванням Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації" , – сказав Бауер.

У цьому питанні ключовим фактором буде співпраця між державним і приватним секторами, зазначив він.

"У військовому плані потрібно зробити ще багато кроків, щоб досягти того, чого ми хочемо досягти для нашої колективної оборони. Проте відповідальність за свободу лежить не лише на плечах тих, хто в погонах.