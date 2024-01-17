Правоохоронці оголосили Гринкевичу нову підозру – ЗМІ
Державне бюро розслідування за процесуального керівництва Офісу генпрокурора повідомило нову підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, якого раніше запідозрили у дачі хабара слідчому ДБР. Про це розповів співрозмовник в правоохоронних органах, повідомляє Українська правда.
За словами джерела видання, Гринкевича, директорів підприємств та представника компанії (всього – 5-х фігурантів) підозрюють у завданні державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень.
Їм оголосили підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією.
За словами співрозмовника видання, всі фігуранти наразі затримані, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (Гринкевич був арештований раніше - ред.)
Пізніше ДБР та Офіс генпрокурора підтвердили оголошення нової підозри Гринкевичу.
"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації – бенефіціару трьох підприємств, директорам та представнику цих підприємств. Їм інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.
За даними слідства, бенефіціар трьох підприємств створив злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами. Її учасники уклали договори із Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу для потреб Збройних сил України. Згідно проведених експертиз державі в особі Міноборони завдано шкоду на суму понад 934 млн грн", – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.
"Компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України", – зазначили в ДБР.