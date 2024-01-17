Правоохоронці оголосили Гринкевичу нову підозру – ЗМІ

Державне бюро розслідування за процесуального керівництва Офісу генпрокурора повідомило нову підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, якого раніше запідозрили у дачі хабара слідчому ДБР.﻿ Про це розповів співрозмовник в правоохоронних органах, повідомляє Українська правда.

За словами джерела видання, Гринкевича, директорів підприємств та представника компанії (всього – 5-х фігурантів) підозрюють у завданні державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень.

Їм оголосили підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

За словами співрозмовника видання, всі фігуранти наразі затримані, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (Гринкевич був арештований раніше - ред.)

Пізніше ДБР та Офіс генпрокурора підтвердили оголошення нової підозри Гринкевичу.

"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації – бенефіціару трьох підприємств, директорам та представнику цих підприємств. Їм інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

За даними слідства, бенефіціар трьох підприємств створив злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами. Її учасники уклали договори із Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу для потреб Збройних сил України. Згідно проведених експертиз державі в особі Міноборони завдано шкоду на суму понад 934 млн грн" , – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.