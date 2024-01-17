У британській розвідці оцінили наслідки втрати літака А-50 для РФ

Британська розвідка "майже переконана", що російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 лежить на дні Азовського моря і це змусить російське командування обмежити зону діяльності військових літаків, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну за 17 січня.

Розвідка зазначає, що 14 січня російський літак далекого виявлення та контролю А-50 "майже точно" вибухнув та впав у західній акваторії Азовського моря, а пошкодженому Іл-22М, як свідчать повідомлення, вдалося сісти на одному з російських аеропортів.

"Можливе успішне враження А-50 Україною – це значуща подія. Ймовірно, тепер Росії доведеться подумати над обмеженням зони діяльності її літаків. А-50 дуже важливий для того, щоб Росія підтримувала обізнаність про ситуацію у повітрі над зоною ведення бойових дій" , – зазначають в огляді.

У Росії, пише розвідка, всього вісім А-50, і це, ймовірно, дозволить закрити оперативні потреби на найближчий час. Водночас у довгостроковій перспективі втрата літака може мати вплив, тому що зменшення кількості таких апаратів означає більше навантаження на ті, які залишаються, та їхні екіпажі.