Російські компанії масово залишають Кіпр – ЗМІ

Великі російські компанії масово залишають кіпрську юрисдикцію - фірми переводяться в спеціальні адміністративні райони РФ з особливим податковим режимом або в сусідні країни, такі як Казахстан.﻿ Про це пишуть російське видання "Коммерсантъ" та кіпрська газета "Філелефтерос", повідомляє Економічна правда.

За словами кіпрської газети, двозначна кількість компаній "з величезним обсягом роботи у своєму секторі" в останні місяці заявили про бажання піти з кіпрської юрисдикції. За даними видання, так вчинять "й інші суб'єкти господарювання в найближчому майбутньому".

Газета пояснює це політикою кіпрської влади, яка протидіє обходу санкцій проти РФ.

Зокрема, кіпрське видання наводить відхід або плани щодо відходу TCS Group (головна компанія "Тінькофф-банку"), девелопера Etalon Group, ритейлера Fix Price, United Medical Group (холдингова компанія "Європейського медичного центру"), "Трансмашхолдингу", Globaltrans і маркетплейса Ozon.

Турецькі банки відмовляються від роботи з російськими, побоюючись вторинних санкцій.

Держбанки Китаю посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як США пригрозили вторинними санкціями проти іноземних фінансових фірм, які допомагають РФ у військових діях в Україні.