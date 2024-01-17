Залужний розповість про ситуацію на передовій на зустрічі Україна-НАТО

17 січня у Брюсселі пройде перша зустріч Ради Україна-НАТО у форматі командувачів збройних сил, у якій віддалено візьме участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та розповість про поточну ситуації на полі бою.﻿ Про це розповів голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, відкриваючи дводенну зустріч командувачів збройних сил країн Альянсу, повідомляє Європейська правда.

"На завершальному засіданні сьогоднішнього дня – першому засіданні Ради Україна-НАТО у форматі начальників штабів – ми заслухаємо останню інформацію від наших українських партнерів і обговоримо поточну ситуацію, підтверджуючи нашу незмінну підтримку України" , – сказав Бауер.

Він зазначив, що сьогодні – 693-й день того, що Росія вважала триденною війною.

"Україна матиме нашу підтримку кожного наступного дня. Тому що результат цієї війни визначить долю світу" , – сказав адмірал.

Напередодні у телефонній розмові з Бауером головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що приєднається до засідання у форматі відеоконференції.