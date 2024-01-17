В енергосистемі дефіцит через зростання споживання – "Укренерго"

Споживання електроенергії зростає через похолодання, диспетчерський центр "Укренерго" попередив про дефіцит в енергосистемі близько 5% протягом дня. Про це заявили в "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що у вівторок, 16 січня, добовий максимум споживання був зафіксований близько 10:00. Він був на 0,9 % нижче за добовий максимум 15 січня.

У середу станом на 9:10 споживання на 4% перевищує відповідний показник вівторка 16 січня. Причина - відчутне похолодання, від -3 °C 16 січня до -7 °C 17 січня.

"Диспетчерський центр "Укренерго" попереджає про наявність протягом дня, з 8:00 до 20:00, дефіциту в енергосистемі близько 5%. Виникнення дефіциту електроенергії в енергосистемі означає, що коли через похолодання споживання електроенергії стрімко зростає, електростанціям важко так само швидко збільшити її виробництво.

І тут, в період з 8:00 до 20:00, дуже важливою є допомога споживачів – свідоме користування потужними електроприладами, зокрема обігрівачами та кондиціонерами, зменшить зростання споживання, відповідно зменшиться навантаження на електростанції" , - заявили в держкомпанії.

Там закликали споживати електроенергію ощадливо.

В "Укренерго" також повідомили, що наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів.

"Але ресурси електростанцій обмежені - на деяких теплових ще тривають відновлювальні роботи після масованих атак минулої зими, ресурси гідроелектростанцій не можуть використовуватись безперервно, необхідний час для їх поповнення. Протягом доби в аварійний ремонт вийшли 2 блоки теплових електростанцій. Повернуто в роботу після ремонту 1 блок" , - йдеться у повідомленні.

Імпорт електроенергії у середу здійснюється зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг імпорту становить 3 764 МВт-год з максимальною потужністю в окремі години до 626 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови становить 1700 МВт. Експорт 17 січня не здійснюється.

"Пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту. 16 січня вдень в центральному регіоні дією захисту частково знеструмлювалось обладнання на одній з високовольтних підстанцій. Енергоживлення споживачів було відновлено через 30 хвилин" , - йдеться у звіті "Укренерго".

Станом на ранок 17 січня через негоду залишаються знеструмленими більше доби 10 населених пунктів в Кіровоградській області. Ремонтні бригади обленерго працюють цілодобово. Відновлення затримується через велику кількість пошкоджень.

Водночас через технічні порушення є знеструмлені споживачі в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській області, тривають відновлювальні роботи.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 380 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Кіровоградській, Харківській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових, додали в компанії.