Генсек НАТО: США не вийдуть з Альянсу попри позицію Трампа

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Сполучені Штати не вийдуть з Альянсу незалежно від результатів цьогорічних виборів у США та попри побоювання, що в разі повернення в Білий дім Дональда Трампа Вашингтон може вийти з блоку. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Європейська правда.

"Сполучені Штати залишаться вірним та важливим союзником, тому що в інтересах безпеки США мати понад 30 друзів та союзників" , – зазначив Столтенберг.

За його словами, це те, чого немає в Китаю та Росії та що робить Сполучені Штати більш безпечними й сильнішими.

Генсек НАТО додав, що на зустрічах у минулому Трамп ніколи не говорив йому, що США ніколи не допоможуть Європі, якщо вона зазнає нападу.

Столтенберг зауважив, що головна претензія експрезидента Сполучених Штатів до нього полягала в тому, що європейські союзники не витрачають достатньо коштів на оборону.

Генсек вказав, що зараз європейські союзники збільшують ці витрати, "тож нам є що розповісти про розподіл (фінансового) тягаря", – резюмував він.

Раніше заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане у відповідь на запитання, чи становить небезпеку для НАТО експрезидент США Дональд Трамп, заявив, що Америка зараз як ніколи потребує союзників.