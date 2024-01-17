Блінкен не бачить можливостей для швидкого перемир'я між Україною та РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен не бачить ознак, що свідчили б про наближення переговорів між Україною і Росією стосовно тривалого припинення вогню. Про це він сказав під час панельної дискусії у Давосі на Всесвітньому економічному форумі, повідомляє Радіо Свобода.

"Зараз я цього (наближення переговорів – ред.) не бачу. Ми завжди відкриті й уважні до цього, тому що більше за всіх цього хоче український народ. Але з боку Росії має бути готовність залучатися, вести переговори добросовісно на основі принципів, яким кинула виклик її агресія, – територіальній цілісності, суверенітету, незалежності" , – зазначив глава Держдепартаменту.

Ентоні Блінкен також нагадав, як на Заході намагалися запобігти повномасштабній війні Росії проти України й відмовити Москву від агресивних намірів.

"Цього ніхто не хотів... Ми також інтенсивно взаємодіяли з Росією протягом кількох місяців, намагаючись з’ясувати, чи існує якась справжня проблема безпеки, яка спонукала б їх робити те, до чого вони, здавалося, були готові. На жаль, стало очевидним (ви не повинні мені вірити – просто прочитайте, що говорить президент Путін), що про це насправді ніколи не йшлося. Це завжди було про велике бачення відновлення "великої Росії" , – наголосив держсекретар США.

За словами Блінкена, переговори на умовах поваги до базових принципів підтримають Сполучені Штати й низка інших країн.

"Якщо і коли Росія буде готова вести переговори на цій основі, вона знайде українців, які захочуть це зробити. І це, безумовно, знайде підтримку Сполучених Штатів у цьому та багатьох інших країн" , – резюмував Блінкен.

На початку листопада минулого року американський телеканал NBC News із посиланням на двох високопосадовців США повідомив, що представники США і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливі мирні переговори з Росією для припинення війни. Публічно представники США заперечують, що підштовхують Україну до переговорів і такі обговорення взагалі з нею ведуться.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода