У ЄС почали підготовку проєкту переговорної рамки для вступу України

Європейська комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України – документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС. Про це на брифінгу в Брюсселі в середу заявила речниця Єврокомісії Ана Пісонеро, повідомляє Європейська правда.

"Ми вже почали працювати над проєктом переговорної рамки, щоб подати його Раді у найближчі тижні" , – сказала Пісонеро.

Вона також зазначила, що Єврокомісія наразі оцінює останні заходи, схвалені Верховною Радою, для того, щоб Україна отримала остаточне зелене світло і могла фактично розпочати переговори про вступ з ЄС.

Переговорні рамки традиційно складаються з чотирьох структурних частин – керівних принципів, змістової частини, переговорних процедур і додатків.

Попри доволі сталу та однорідну структуру, переговорні рамки кожної країни-кандидата мають свої особливості.