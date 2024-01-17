Удар Ірану по Пакистану: Ісламабад відкликає посла
Пакистан вирішив відкликати свого посла з Ірану після ракетних ударів по своїй території та залишає за собою право на відповідь. Про це заявили в міністерстві закордонних справ Пакистану, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
У МЗС ракетну атаку з боку Ірану назвали "неспровокованим і кричущим порушенням суверенітету Пакистану", яка порушує міжнародне право та принципи Статуту ООН.
"Цей незаконний акт є абсолютно неприйнятним і не має жодного виправдання. Пакистан залишає за собою право відреагувати на цей незаконний акт. Відповідальність за наслідки буде повністю покладена на Іран", - наголосили у відомстві.
Там також зазначили, що дане повідомлення вже передано уряду Ірану.
"Ми також повідомили їм, що Пакистан вирішив відкликати свого посла з Ірану, і що посол Ірану в Пакистані, який зараз відвідує Іран, може на даний момент не повернутися. Ми також вирішили призупинити всі візити високого рівня, які тривали або були заплановані між Пакистаном та Іраном найближчими днями", - додали у міністерстві.
Нагадаємо, Пакистан звинуватив Іран у порушенні повітряного простору. Там заявляють, що внаслідок атаки загинуло двоє дітей.
У Міністерстві закордонних справ Пакистану заявили, що інцидент може мати "серйозні наслідки" та є "неприйнятним".