Close button

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Фото: Рixabay

Уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, яку надав Україні. Про це йдеться на сайті уряду ФРН, повідомляє Європейська правда.

В новому пакеті допомоги від Німеччини Україна отримає:

  • боєприпаси до танків Leopard 1;
  • 25 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;
  • 8 бронетранспортерів;
  • матеріали для розмінування;
  • 50 терміналів зв’язку SatCom;
  • 5 автомобілів для прикордонної служби;
  • 1840 бойових шоломів;
  • 500 світлодіодних ламп;
  • 3 одиниці автотранспору (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);
  • 16 вантажівок Zetros.

Раніше повідомляли, що Німеччина у 2024 році надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро.

Новини

Популярні теми форуму

analytics