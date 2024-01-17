Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, яку надав Україні. Про це йдеться на сайті уряду ФРН, повідомляє Європейська правда.
В новому пакеті допомоги від Німеччини Україна отримає:
- боєприпаси до танків Leopard 1;
- 25 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;
- 8 бронетранспортерів;
- матеріали для розмінування;
- 50 терміналів зв’язку SatCom;
- 5 автомобілів для прикордонної служби;
- 1840 бойових шоломів;
- 500 світлодіодних ламп;
- 3 одиниці автотранспору (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);
- 16 вантажівок Zetros.
Раніше повідомляли, що Німеччина у 2024 році надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро.