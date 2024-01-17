Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, яку надав Україні. Про це йдеться на сайті уряду ФРН, повідомляє Європейська правда.

В новому пакеті допомоги від Німеччини Україна отримає:

боєприпаси до танків Leopard 1;

25 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;

8 бронетранспортерів;

матеріали для розмінування;

50 терміналів зв’язку SatCom;

5 автомобілів для прикордонної служби;

1840 бойових шоломів;

500 світлодіодних ламп;

3 одиниці автотранспору (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);

16 вантажівок Zetros.

Раніше повідомляли, що Німеччина у 2024 році надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро.