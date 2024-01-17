У Єврокомісії роз’яснили деталі початку скринінгу законодавства України

У Єврокомісії роз’яснили деталі того, як почнеться важливий етап перед переговорами України з ЄС – процесу скринінгу, що передбачає перевірку українського законодавства на відповідність праву ЄС, повідомляє Європейська правда.

17 січня вранці глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі в Європарламенті заявила, що у рамках підготовки до переговорів про вступ з Україною ЄК розпочинає процес скринінгу та створює переговорну рамку.

Речник ЄК Ерік Маммер відзначив, що старт процесу скринінгу не передбачає конкретної дати.

"Президентка сказала, що скринінг тепер почнеться – це означає, що скринінг тепер почнеться. Це не якийсь формальний процес, де є конкретні дати тощо. Це означає, що зараз ми розпочинаємо роботу над процесом скринінгу" , – сказав Маммер.

Речниця Єврокомісії Ана Пісонеро уточнила, що початок скринінгу стосується не тільки України, а й Молдови, із якою ЄС теж вирішив розпочати переговори про вступ. Пісонеро сказала, що "процес скринінгу розпочнеться негайно".

"Перший крок – сформувати мультидисциплінарні команди, які покривають всі acquis (правові акти ЄС. – Ред.). Ви знаєте, що процес скринінгу означає аналітичну перевірку EU acquis. Ви знаєте, що EU acquis, коли мова йде про передвступні переговори, поділене на 33 розділи… Тож перший крок – сформувати міждисциплінарні команди, і робота розпочнеться негайно" , – зазначила Пісонеро.

Нагадаємо, у вівторок президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час цієї зустрічі домовилися про передвступний скринінг українського законодавства.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква заявив, що, за домовленістю, скринінг має розпочатися якнайшвидше, щойно до Брюсселя прибуде українська делегація – не пізніше ніж за тиждень.