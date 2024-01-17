ЗСУ вперше знищили "Шахед" гібридною ППО – Мінстратегпром
Українські військові вперше застосували гібридні системи протиповітряної оборони проєкту FrankenSAM під час відбиття нічної атаки російських "Шахедів". Про це на Давоському форумі заявив міністр з питань стратегічної промисловості України Олександр Камишін, повідомляє Ліга.net.
"Замість того щоб з нуля розробляти якусь нову систему протиповітряної оборони, на яку б пішли довгі роки, ми взяли радянські компоненти та застосували до цього західні ракети. Або ж брали західні пускові установки й застосовували до них радянські ракети", – розповів Камишін.
Міністр мав на увазі гібридні системи ППО, які українські Міноборони та Мінстратегпром виготовляли разом із Пентагоном у межах програми FrankenSAM.
У жовтні американська газета The New York Times писала, що один варіант таких ППО поєднує радянські пускові установки "Бук" та західні ракети Sea Sparrow, інший – радянські радари та ракети AIM-9M Sidewinder.
За словами Камишіна, в ніч проти 17 січня українські військові вперше застосували "гібриди", відбиваючи наліт російських дронів-камікадзе.
"Ми за дев'ять кілометрів сьогодні збили "Шахед", і це перше успішне використання такої системи. Я дуже радий, що ми розгорнули її на полі бою, захищаючи наше небо та наших людей", – резюмував міністр.