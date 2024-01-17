У Нацбанку заявили, що допоможуть Мін’юсту готуватися до суду з Фрідманом

Національний банк братиме участь у підготовці Міністерства юстиції до слухань у справі за позовом компанії російських олігархів Михайла Фрідмана, Андрія Косогова та Петра Авена, які вимагають компенсації за націоналізацію "Сенс Банку".﻿ Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє Економічна правда.

"Ми готові і будемо брати участь, надавати свою експертизу Міністерству юстиції у підготовці до слухань цього позову. І я маю серйозну внутрішню впевненість у тому, що, з точки зору подальших перспектив, ми маємо всі шанси, аби цей позов було розглянуто на користь держави Україна" , — зазначила вона.

За словами першої заступниці голови НБУ, ухвалюючи рішення про націоналізацію "Сенс Банку", регулятор діяв в інтересах вкладників банку та фінансової стабільності. Адже, відповідно до чинного законодавства, власники банків зобов’язані підтримувати їхній капітал та ліквідність на належному рівні. Оскільки колишні власники "Сенс Банку" перебували під санкціями, то такої можливості у них не було.

"Одразу після повномасштабного вторгнення ми бачили суттєві відтоки вкладників — не тільки фізичних, але й юридичних осіб — з тоді ще "Альфа-банку". Насправді це просто люди так реагували на те, що цей банк пов'язаний з особами, які є під санкціями і які, по суті, мають відношення до військової агресії Росії проти України" , — нагадала Рожкова.

5 січня 2024 року стало відомо, що компанія ABH Holdings S.A., яка була номінальним власником "Сенс Банку", подала позов до України та вимагає компенсацію за примусову націоналізацію фінустанови в розмірі 1 мільярд доларів.

Свій позов російські олігархи подали до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних суперечок (ICSID), провідного світового органу з вирішення спорів між інвесторами та державою під егідою Світового банку у Вашингтоні.