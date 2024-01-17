В СБУ почали розслідування через незаконне прослуховування Bihus Info

Служба безпеки України заявила, що розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus Info, повідомляє Українська правда.

"За даним фактом відкрите кримінальне провадження згідно ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави" , – йдеться в повідомленні.

У спецслужбі наголосили, що "подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин".

Оцінку ж цьому, за словами СБУ, можуть дати виключно правоохоронні органи згідно своєї підслідності.

Нагадаємо, 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info ймовірно вживають наркотичні речовини, керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

Пізніше Бігус заявив, що після спілкування з фігурантами відео з’ясувалося, що за членами редакції Bihus.Info стежили близько року, а фрагменти перехоплених розмов змонтували з кількох епізодів, між якими пройшли місяці.

Парламентський комітет з питань свободи слова обіцяв направити запит до Служби безпеки України задля з’ясування причетних до стеження за журналістами Bihus.Info.