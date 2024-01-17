Росіяни знову обстріляли Херсон, вбили водія та поранили жінку

Російські загарбники близько 15:00 вчергове обстріляли Дніпровський район Херсона, у результаті чого загинув чоловік за кермом автомобіля та була поранена літня жінка, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська облпрокуратура.

"За даними слідства, 17 січня від полудня російські військові майже безперервно обстрілюють Херсон. Близько 15:00 внаслідок чергової атаки на обласний центр від уламків снаряду загинув чоловік, який перебував за кермом автомобіля".

Прокудін уточнив, що під удар окупантів потрапила автівка у Дніпровському районі міста.

Також до лікарні із пораненнями доставлено 71-річну місцеву жительку, яка отримала травми, перебуваючи у власній оселі.

Що було раніше:

Перед цим росіяни завдали кілька ударів во Дніпровському району міста об 11:30. Загинув 37-річний чоловік. На момент атаки росіян він перебував на вулиці.