Росіяни завдали удару по Харківщині: загинула жінка, постраждала дитина

Російські війська у середу завдали удару КАБом по селу Малий Бурлук Куп'янського району Харківської області, в результаті чого загинула 61-річна жінка, а 10-річний хлопчик зазнав травматичної ампутації, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону новин.

"Внаслідок удару постраждала дитина: 10-річний хлопчик зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки. Потерпілого доставили до лікарні. Окупанти вдарили по адміністративній будівлі".

Пізніше він повідомив, що за уточненими даними, унаслідок ворожого обстрілу у Малому Бурлуці загинула 61-річна жінка. Також дівчинка 14 років отримала осколкові поранення.