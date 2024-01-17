Росіяни завдали удару по Харківщині: загинула жінка, постраждала дитина
Російські війська у середу завдали удару КАБом по селу Малий Бурлук Куп'янського району Харківської області, в результаті чого загинула 61-річна жінка, а 10-річний хлопчик зазнав травматичної ампутації, повідомляє Українська правда.
Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону новин.
"Внаслідок удару постраждала дитина: 10-річний хлопчик зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки. Потерпілого доставили до лікарні. Окупанти вдарили по адміністративній будівлі".
Пізніше він повідомив, що за уточненими даними, унаслідок ворожого обстрілу у Малому Бурлуці загинула 61-річна жінка. Також дівчинка 14 років отримала осколкові поранення.