В поліції назвали кількість виявлених на Харківщині катівень

В Харківській області після деокупації в населених пунктах було виявлено 28 катівень, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

"З моменту деокупації слідчі Нацполіції виявили на Харківщині 28 катівень. Це найбільша кількість по Україні. Три з них лишаються не задокументованими через те, що розташовані в інтенсивно обстрілюваних населених пунктах на кордоні з РФ" , — заявив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Слідчі Нацполіції розслідують 10 кримінальних проваджень по катівнях на Харківщині. Поліцейські проводять роботу з 227 потерпілими.

Однією з найбільших є справа про катівню у Куп’янську, де російські військові, терористи "Л/ДНР" та колаборанти більше пів року незаконно утримували та катували місцевих мешканців. Катівня знаходилася в приміщенні ізолятору тимчасового тримання Куп’янського відділу поліції. В рамках об‘єднаного провадження розслідується 73 злочини за ч. 1, 2 ст. 438 КК України — жорстоке поводження з цивільним населенням, в тому числі — поєднане з умисним вбивством. Офіційно потерпілими в Куп’янській катівні визнано 67 людей, однак поліцейським відомо про тортури більш ніж 150 потерпілих. Саме таку кількість людей тримали в ізоляторі при його максимальній місткості в 45 осіб. Слідчим також відомо, що деяких з потерпілих утримували понад 100 днів.

Потерпілі — мирні мешканці віком від 16 до 65 років. Серед них були школярі, пенсіонери, вчителі, директори місцевих підприємств та фермери. За їх свідченнями, окупанти били їх руками й ногами, гумовими палицями та трубами, електричним струмом і електрошокером. Палили на тілі пластмасу, загинали руки та суглоби в кайданках, примушували працювати, чинили психологічний тиск. В результаті двоє з бранців померло, четверо вважаються зниклими безвісти, ще четверо досі перебувають в полоні. Більшість отримали важкі психологічні травми. З ними працюють слідчі спеціалізованого відділу розслідування воєнних злочинів.