Росіяни частково допустили МАГАТЕ до приміщень енергоблоку ЗАЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії отримали частковий доступ до реакторної зали шостого енергоблока на Запорізькій атомній електростанції, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

Перебуваючи в реакторному залі, команда оглянула основні компоненти реактора, підтвердивши стан "холодної зупинки" реактора. Поки бригада перебувала в реакторному залі, оператори перевели роботу насосів охолодження басейну витримки з однієї лінії безпеки на іншу.

Також під час обходу інших приміщень шостого енергоблока експерти відвідали машинний зал шостого енергоблока, але їй знову було відмовлено в доступі до деяких приміщень енергоблока.

"Бригади МАГАТЕ не можуть отримати доступ до всіх частин машинного залу кожного енергоблоку з 18 жовтня минулого року" , - йдеться в заяві.

Що ще побачили експерти

Повідомляється, що команда МАГАТЕ також відвідала приміщення системи безпеки шостого енергоблока, щоб ще раз оцінити стан раніше виявлених відкладень борної кислоти.

Під час свого візиту група помітила наявність відкладень борної кислоти у трьох кімнатах. Експерти МАГАТЕ також відвідали аварійні дизель-генератори енергоблока №6.

Що передувало

Раніше стало відомо, що експертів Міжнародного агентства з атомної енергії не пускають у частину залів на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

"Експерти МАГАТЕ, як і раніше, не можуть отримати доступ до всіх частин майданчика, і протягом останніх двох тижнів їм не дозволяють доступ до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6" , - йдеться в заяві.

В "Енергоатомі" тоді заявили, що недопуск експертів МАГАТЕ в реакторні зали Запорізької АЕС є спробою російських окупантів приховати справжню ситуацію на станції.

Також днями МАГАТЕ повідомляло, що росіяни продовжують не допускати експертів на територію реакторних залів на Запорізькій АЕС.