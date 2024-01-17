Міноборони розірвало контракт з компанією пов'язаною з Гринкевичем

Міністерство оборони ухвалило рішення розірвати контракт на постачання продуктів із компанією "Трейд лайнс рітейл", яка пов’язана з бізнесменом Ігорем Гринкевичем, міністерство також просить визнати його потерпілою стороною у справі проти компаній підприємця, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє сайт Міноборони.

Як стало відомо Міноборони від ДБР, компанії "Будівельна компанія Сітіград", "Трейд лайнс рітейл", "Будівельний альянс Монтажпроект" постачали Міноборони низькоякісні товари. Це спричинило Міністерству оборони матеріальну шкоду на загальну суму понад 934 мільйонів гривень, свідчать дані ДБР.

В межах досудового розслідування ДБР арештувало рахунки та активи цих компаній. Наприкінці 2023 року компанія "Трейд лайнс рітейл" на конкурсних торгах в системі Prozorro була визнана переможцем на постачання харчів по одному з 30 контрактів для ЗСУ.

"Через неможливість забезпечити поставки продуктів, Міноборони ухвалило рішення та надіслало всі необхідні документи "Трейд лайнс рітейлу" для розірвання контракту. Щоб уникнути складнощів із харчовим забезпеченням, 16 січня Міноборони оголосило в Prozorro інший конкурс на укладення контракту щодо постачання харчування для ЗСУ за процедурою прямих договорів".

Що передувало: