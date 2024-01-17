Генштаб: Окупанти намагалися штурмувати в напрямку Авдіївки та Мар'їнки

Протягом доби російські окупанити безуспішно намагалися штурмувати на Авдіївському та Мар'їнському напрямках за підтримки авіації, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 17 січня.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Федорівки та Вовчанська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Блешня, Карповичі, Єліне Чернігівської області; Середина-Буда, Ромашкове, Соснівка Сумської області; Окіп, Козача Лопань, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 8 атак в районах Макіївки, Білогорівки Луганської області. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районах Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Калинівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку загарбники, за підтримки авіації, 9 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Крім того, ворог завдав авіаційного удару в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились Красногорівка, Максимільянівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку північніше Новодонецького Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі Водяного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Антонівка Херсонської області та Дмитрівка Миколаївської області. Крім того ворог завдав авіаційних ударів в районах н.п. Червоний Маяк, Зміївка, Тягинка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів противника.