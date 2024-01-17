Макрон про війну в Україні: цей рік стане ключовим для Європи

Країни Європи мають продовжувати підтримку України, яка відбиває широкомасштабну військову агресію РФ, попри можливі політичні зміни на Заході. Зокрема допомога не має залежати від результатів майбутніх президентських виборів у США, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон ьна Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.

За словами французького президента, поточний рік може стати визначальним для європейських країн у питанні надання Україні оборонної та іншої допомоги. Це значно впливає на здатність Сил оборони протистояти інтервентам, і не давати противнику здобути суттєвих успіхів на фронті.

"Щоб Росія не перемогла в Україні, 2024 рік стане ключовим для європейців, яким би не був результат виборів у США" , - наголосив Макрон.

Також він висловив упевненість, що РФ "не може і не переможе в Україні".

EN DIRECT Forum économique mondial de Davos : le discours du Président @EmmanuelMacron. https://t.co/ekxnelRZJ6 — Élysée (@Elysee) January 17, 2024

Допомога Україні від Франції

Нагадаємо, Французька Республіка з початку повномасштабної війни Росії проти України є одним із головних європейських союзників. Країна надає активну фінансову та військову допомогу.

Раніше стало відомо, що Франція змінила тактику постачання зброї в Україну. Країна продовжить допомагати з озброєнням.

Так, нещодавно стало відомо, що пілоти Збройних сил України наступного року почнуть прибувати до Франції для проходження навчання в рамках військової допомоги. Також стало відомо, що Україна та Франція нарощують співпрацю в галузі протиповітряної оборони.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підпише угоду про нові постачання зброї Україні. Заданими французьких ЗМІ, Париж передасть Києву 40 ракет SCALP.

Також повідомлялося, що Макрон має намір у лютому відвідати Україну з офіційним візитом, щоб, зокрема, підписати угоду про гарантії безпеки.