Російські війська запустили ударні БпЛА з південного напрямку (Оновлено)

Російські війська увечері 17 січня запустили ударні БпЛА з південного напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За інформацією військових, з Херсонської та Миколаївської областей ударні БпЛА летять в напрямку Кіровоградщини.

У Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській області також загроза застосування ударних БпЛА.

Оновлено: О 21:02 попередили, що в районі Сум ворожий БпЛА. Жителів закликали перебувати в укриттях.

О 21:29 повідомили, що "Шахеди" спостерігаються у Кіровоградській області в напрямку Черкащини/Вінниччини.