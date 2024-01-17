Зустріч Ради Україна-НАТО відбулася без участі Залужного

Перша зустріч Ради Україна-НАТО на рівні головнокомандувачів збройних сил 17 січня відбулась без участі Валерія Залужного, повідомляє Європейська правда.

Це випливає з повідомлення місії України при НАТО.

Представництво Києва при Альянсі повідомило, що перед учасниками Ради Україна-НАТО "від імені головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного виступив військовий представник України генерал-майор Сергій Салкуцан".

"Він розповів про поточну ситуацію на полі бою, зокрема пріоритетні потреби Збройних Сил України, та закликав до збільшення постачань зброї, включно із системами протиповітряної оборони та ракетами", – йдеться в повідомленні.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер раніше анонсував, що на Раді Україна-НАТО має виступити саме Валерій Залужний. Причини, з якої він так і не взяв участі в засіданні, не повідомлялось.

Напередодні у телефонній розмові з Бауером головнокомандувач ЗСУ також повідомляв, що приєднається до засідання у форматі відеоконференції.

Валерія Залужного в минулому запрошували долучитись до обговорень Військового комітету НАТО. У травні 2023 року він не приєднався до зустрічі навіть по відеозв’язку через складну оперативну ситуацію на полі бою.