Данилов дав оцінку можливостям Росії відкрити другий фронт

Росія не зможе вести війну на два фронти, поки її армія знаходиться в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

"Можливості Російської Федерації відкривати нові фронти немає зовсім доти, поки вони знаходяться на території України" , — підкреслив він.

За словами Данілова, російські окупанти після виходу з України взагалі не матимуть можливості вести будь-яку війни.