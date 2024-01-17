Данилов дав оцінку можливостям Росії відкрити другий фронт
Росія не зможе вести війну на два фронти, поки її армія знаходиться в Україні, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.
"Можливості Російської Федерації відкривати нові фронти немає зовсім доти, поки вони знаходяться на території України", — підкреслив він.
За словами Данілова, російські окупанти після виходу з України взагалі не матимуть можливості вести будь-яку війни.