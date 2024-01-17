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Данилов дав оцінку можливостям Росії відкрити другий фронт

Данилов дав оцінку можливостям Росії відкрити другий фронт
Фото: president.gov.ua

Росія не зможе вести війну на два фронти, поки її армія знаходиться в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

"Можливості Російської Федерації відкривати нові фронти немає зовсім доти, поки вони знаходяться на території України", — підкреслив він.

За словами Данілова, російські окупанти після виходу з України взагалі не матимуть можливості вести будь-яку війни.

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