Президент Володимир Зеленський відреагував на скандали з журналістами, які останнім часом відбулися в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить його вечірнє звернення.

За словами Зеленського він провів сьогодні нараду з представниками правоохоронних органів. Зокрема, на нараді був голова Служби безпеки України.

"Основна доповідь - щодо протидії колаборантам, щодо знищення логістики ворога. Я вдячний Службі за результати" , - сказав президент.

Зеленський також окремо відреагував на ситуацію з журналістами.

"Окремо – щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий" , - заявив він.

Що передувало

Вчора, 16 січня, у мережу потрапили приховані зйомки, де видно, як журналісти Bihus.Info нібито вживають заборонені речовини. За словами засновника проекту Дениса Бігуса, всі співробітники пройдуть тести на вживання наркотичних речовин, а команду очікують кадрові зміни. Як він відзначив, за його командою стежили близько року зі спробою дискредитувати редакцію.

"Мені незручно за те, що я побачив на відео, але по-справжньому мені соромно за виконавців цього шоу.. І ціною цієї всієї незручності ми дізнались напевно, що у спецслужб є час, і натхнення, і бюджети вести системне стеження за приватним життям членів команди розслідування" , - розповів засновник проекту.

Сьогодні в СБУ повідомили, що розпочали розслідування щодо незаконного прослуховування та відеозйомки представників проекту Bihus.Info.