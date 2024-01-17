Сили оборони: Росія вивела у Чорне море ще один носій "Калібрів"

Росія ввечері середи, 17 січня, вивела у Чорне море ще один надводний ракетоносій. В акваторії залишаються два човни, споряджені 16 "Калібрами", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Сил оборони півдня України.

"В Чорному морі поступово вщухає шторм. Вороже корабельне угруповання поповнилося ще одним надводним ракетоносієм - до фрегата "Адмірал Макаров" додався малий ракетний корабель проекту "Буян-М"", - сказано в повідомленні.

У відомтсві заявили, що загальний залп "Калібрів" наразі можливий до 16 ракет. Рівень ракетної небезпеки - дуже високий. Тому українцям радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Російська блокада моря

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.

Як пояснювала вчора, 13 січня, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, росіяни не змогли використати "Калібри" під час масованих ранкових атак у той самий день через шторм на морі.