У Раді відреагували на рішення Бундестагу про Taurus для України

У Верховній раді відреагували на провал голосування в Бундестазі щодо ракет Taurus для України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява заступника голови Комітету з нацбезпеки Єгора Чернєва.

"Щойно зв'язався зі своїми друзями з Бундестагу з приводу новини, що німецький парламент нібито відмовився передавати нам ракети Taurus. Все виявилося простіше", - повідомив Чернєв.

За його словами, сьогодні німецький парламент голосував за окремий законопроєкт частини опозиції, який вона хотіла без погодження з іншими винести на голосування.

Законопроєкт, за його даними, було відхилено через порушення процедури та намагання використати це для вузькопартійного піару.

"План внести на розгляд Бундестагу спільний законопроєкт усіх фракцій залишається у силі. Скоріш за все, голосування за нього відбудеться до 22 лютого. Отже, підготовка до "штурму" офісу Шольца (німецького канцлера Олафа Шольца, - ред.) триває", - наголосив Чернєв.

Що передувало

Нагадаємо, ще вчора, 16 січня, стало відомо, що Християнсько-демократичний союз хоче винести до Бундестагу питання передачі Taurus Україні.

Як зазначав лідер фракції ХДС Фрідріх Мерц, такі ракети можуть допомогти Україні відтіснити російські війська.